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Wine region 101: Victoria

Home to more wine regions than any other Australian state, Victoria is a diversity powerhouse. Take a whistlestop tour from the Alpine Valleys to the Yarra Valley to learn more.
Tom Kline Tom Kline

Nestled in the far southeastern corner of Australia, the state of Victoria is small in the context of Australian states, making up just 3% of the nation’s land, but is a behemoth culturally, with a quarter of the population calling it home.

Most dwell in the multicultural food mecca that is the city of Melbourne, the state capital. Despite its modest footprint, Victoria is home to more wine regions and more individual wineries than any other Australian state and is wonderfully diverse.

From sub-alpine to maritime, continental to Mediterranean, its varied and various regions produce high-quality expressions of international grapes such as Chardonnay, Pinot Noir, Shiraz and Cabernet Sauvignon.

Scroll down to see an introduction to the key wine areas in Victoria

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