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Bass Phillip: Burgundy’s Fourrier down under

The stars aligned when Burgundy’s Jean-Marie Fourrier got the chance to buy Bass Phillip, producer of Australia’s most acclaimed and expensive Pinot Noir. Anne Krebiehl MW discovers what happens when legends collide, and tastes five yet-to-be-released wines from the 2021 vintage.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

It’s all a family affair now, chez Bass Phillip. When Burgundy luminary Jean-Marie Fourrier purchased the equally iconic Gippsland Pinot Noir estate in Victoria, Australia in April 2020, he lost no time in roping in family to help him manage his new project.

Scroll down for tasting notes and scores of five yet-to-be-released 2021 Bass Phillip Pinot Noirs and Chardonnays

Bass Phillip: legendary Pinot Noirs and Chardonnays

The Bass Phillip 2021 vintage wines – the first fully under the new Fourrier ownership – will be released globally on allocation in September 2023

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