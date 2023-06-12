{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZjI3MWQ2ZTkyYjY2ZDRkMWNlMGI3YjdjZmNhZjFjNWQ3MWNhNDdkMzFhZGIxNzY1ZmExOTU5MjlkY2I3ZWEwNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Stonier: Producer profile and eight wines to try

Historic Mornington Peninsula winery Stonier is back in local family hands again, after two decades of corporate ownership. Co-owner Aaron Drummond tells Anne Krebiehl MW how things have come full circle and showcases eight recent Pinot Noir and Chardonnay releases.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Wine and finance are often neatly compartmentalised in our minds, but the cyclical nature of global money markets has made one iconic Australian Pinot Noir icon come full circle – from family foundations through the churn of corporate ownership back into family hands.

As of December 2022, three local families are now the proud owners of Stonier, one of the great names of Victoria’s Mornington Peninsula.

Scroll down for tasting notes and scores of recent Pinot Noir and Chardonnay releases from Stonier

Stonier: eight wines to seek out

Related content

Henschke 2018: Single-vineyard releases

Ancient Australia: World’s oldest vines and 10 wines to try

Margaret River Chardonnay: panel tasting results

Latest Wine News