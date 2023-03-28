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Henschke 2018: Single-vineyard releases

With the 2018 vintage marking the 150th anniversary of Australian winery Henschke, the family will release its five single-vineyard Eden Valley reds together for the first time on 3 May. Tina Gellie had the first taste of the 2018 Hill of Grace, Hill of Roses, Mount Edelstone, Cyril Henschke and The Wheelwright.
Tina Gellie Tina Gellie

Henschke is releasing the new vintage of its five single-site Eden Valley wines together for the first time on 3 May, in celebration of a series of anniversaries.

Scroll down for tasting notes and scores of the Henschke 2018 releases

Henschke 2018 single-vineyard wines plus other new releases

The 2018 vintages of Hill of Grace, Hill of Roses, Mount Edelstone, The Wheelwright and Cyril Henschke are available from the Henschke cellar door and website (henschke.com.au), in the UK via importer Liberty Wines and in the US via Winebow from Wednesday 3 May 2023.

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