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Penfolds Collection 2022: $1,000 Grange and new Bordeaux wines

Ahead of the global release of The Penfolds Collection 2022 on 4 August, Decanter was invited to the exclusive Australian preview tasting in Melbourne. David Sly tastes and rates the 21 wines, including Grange 2018 – priced at $1,000 for the first time – and two new Bordeaux red blends.
David Sly

The Penfolds Collection 2022 sees two new Bordeaux wines join an increasingly global family, as well as the release price of the Australian company’s flagship Grange topping A$1,000 (£570/$680) for the first time.

Scroll down for tasting notes and scores of the 21 releases in the Penfolds Collection 2022

Penfolds Collection 2022: £1000 Grange and two new Bordeaux wines

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