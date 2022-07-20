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Penfolds Collection 2022: $1,000 Grange and new Bordeaux wines
The Penfolds Collection 2022 sees two new
wines join an increasingly global family, as well as the release price of the Australian company’s flagship Grange topping A$1,000 (£570/$680) for the first time. Bordeaux
Scroll down for tasting notes and scores of the 21 releases in the Penfolds Collection 2022
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Penfolds Collection 2022: £1000 Grange and two new Bordeaux wines
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