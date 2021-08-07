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Torbreck: profile and 12 new wines from this cult Barossa name

Crowned by The Laird and Runrig, the bold, plush ageworthy reds from Torbreck in the Barossa Valley are among Australia's most collectable wines. Chief winemaker Ian Hongell reveals that the secret is all down to the pedigree of its vineyards and a 'go hard or go home' approach to picking dates.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Years ago when interviewing Ian Hongell, he dismissed generic stereotypes about South Australia’s Barossa Valley: ‘it’s not one flat paddock!’ Back then he worked for Peter Lehmann. Today Hongell is chief winemaker and general manager at Torbreck, a winery that shot to fame in the 1990s by cherry-picking the best of that ‘paddock’.

Influential US critic Robert Parker gave rave reviews for Torbreck’s opulent Shiraz-based wines, sourced from select dry-grown, old-vine parcels, vinified in small batches and seamlessly constructed. Parker awarded 100 points to the inaugural 2005 vintage of The Laird, Torbreck’s flagship single-vineyard Shiraz, now among Australia’s most expensive wines.

Scroll down for scores and tasting notes of 12 new Torbreck releases

Torbreck: 12 new releases tasted and rated

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