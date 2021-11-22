{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZDc0MDhjNmFmMTVhZjgwZDNkYjRjY2Q1YWJlY2YzZWMwNmY3M2I2MDVhZDE1NWFmMWRiODRjN2YyZDRiNWY1OA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Elderton: 40 years of Cabernet and Shiraz in the Barossa Valley

Sarah Ahmed charts the history of this South Australian wine estate and tastes 12 current releases and select back vintages.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

The Ashmead family, founders of Elderton, arrived in the Barossa Valley in 1981. As such, they cannot claim to be true-blue denizens of this famous South Australian wine region, which boasts sixth- and even seventh-generation grape growers.

However second-generation Allister Ashmead says ‘the history of the Barossa Valley and its winemaking is one we hold dear’. Even if the Barossa’s ‘alcohol and oak get jumped up and down on, we make wines we like to drink’.

And they are not alone. Over the past 40 years, the Ashmeads have developed a loyal following for their Command Shiraz, Ashmead Cabernet Sauvignon and Ode to Lorraine red blend from the family’s Nuriootpa vineyard, in central Barossa.

Scroll down for tasting notes and scores of 12 current and library releases from Elderton

Elderton: current releases and select back vintages

Related content

Torbreck: profile and 12 wines from this cult Barossa name

Henschke 2016 releases – Hill of Grace and more

St Hallett Wines: producer profile plus new releases tasted

Latest Wine News