{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZWU1OTU1ZjQ1YjA2ZWYzNTk1ODg1ODhkMmI0MTllZGI5YTYzMTg5MzliNDE5ZDg1OWFiMDA0OGFhM2Q3OTFlNg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Peter Lehmann: Stonewell Shiraz vertical and other select releases

Sarah Ahmed looks back on the life and times of renowned South Australian winemaker Peter Lehmann, and reports from a landmark anniversary vertical tasting of one of his most famous labels.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

During South Australia’s ruinous grape surplus of the late 1970s, Peter Lehmann famously put his neck on the line, buying grapes from Barossa growers whom his employer, Saltram, had dropped.

It was a huge risk for the winemaker and his wife Margaret, who called the fledgling negociant business they went on to found Masterson Barossa Vignerons, after the inveterate gambler Skye Masterson in the musical Guys and Dolls.

Scroll down for tasting notes and scores of 14 Peter Lehmann wines, including a vertical of Stonewell Shiraz

See tasting notes and scores of 14 Peter Lehmann wines, including a vertical of Stonewell Shiraz

Related articles

Championing diversity in Australia: Emerging grape varieties and 12 wines to try

Tasmania: 21 wines showcasing Australia’s island state

Decanter’s Dream Destination: Kingsford The Barossa

Latest Wine News