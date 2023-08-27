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Tasmania: 21 wines showcasing Australia’s island state

To discover more about the seven wine regions of Australia’s island state of Tasmania, Sarah Ahmed meets a pioneering producer from each and recommends 21 top wines to try.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

In 20 years, Tasmania’s area under vine has doubled. At 2,100ha, the island’s vineyards remain ‘small beer’ compared to mainland Australia in terms of production. But as for performance – well, that’s another story.

Australia’s southernmost state bagged 12 out of 13 Pinot Noir trophies at the country’s Capital City Wine Shows between 2021 and 2022. In 2022, not only was House of Arras’ Museum Release Blanc de Blancs 2001 pronounced World Champion Library Vintage at the Champagne & Sparkling Wine World Championships but Tolpuddle’s 2021 Chardonnay was named Decanter’s White Wine of the Year.

Scroll down for tasting notes and scores of 21 top cool-climate wines from Tasmania’s seven winemaking regions

Tasmania: 21 wines to try from the island’s seven regions

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