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Yalumba premium releases: first taste of Caley, Octavius, Signature

Decanter was at the head of the queue to taste three premium reds from Yalumba, Australia's oldest family wine company, ahead of the global release of The Caley 2018 on 1 June, the debut of the The Octavius 2018 on La Place de Bordeaux in September and the UK launch of The Signature 2019.
Tina Gellie Tina Gellie

Kevin Glastonbury, the senior red winemaker for Yalumba, Australia’s oldest family-owned winery, founded in 1849, is in London this week for a trio of premium releases.

And while Glastonbury crafts all three of the wines – which Decanter has exclusively tasted ahead of their UK launches – one is particularly personal this vintage.

Scroll down for Decanter‘s exclusive first taste of Yalumba’s The Caley 2018, The Octavius 2018 and The Signature 2019

First taste: Yalumba premium red releases

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