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Yalumba: producer profile and latest releases tasted

Yalumba, Australia’s oldest family-owned winery, might have more than 170 years of history to fall back on, but it’s also at the forefront of innovation.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

With his thick mop of sandy hair and boyish, gap-toothed grin, it is hard to believe that Robert Hill-Smith – proprietor and chair of Yalumba, Australia’s oldest family-owned winery – celebrates his 70th birthday in 2021.

Scroll down for Sarah Ahmed’s tasting notes and scores on the latest releases from Yalumba

Admired for his leadership and warmth, Hill-Smith – fifth generation of the Barossa-based business – became managing director in 1985.

Yalumba: Sarah Ahmed tastes the latest releases

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