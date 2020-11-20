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Producer profile: The Standish Wine Co

Born with Barossa in his blood, the studious work of this publicity-shy winemaker has propelled his wines quietly to the top of the Australian ranks, with his powerful yet detailed Shiraz styles winning fans among wine lovers and collectors alike. Sarah Ahmed reports
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Pruning is Dan Standish’s favourite part of the winemaking cycle. Rigorous control of bud numbers and yields sets the tone for this Barossa Shiraz specialist, whose ‘off-cuts’ produce Fortnum & Mason’s Barossa Valley Shiraz (£15.50).

With exacting standards for his The Standish Wine Co label, he never uses more than 30% of the barrels, ‘guaranteeing that only the best of the best fruit ends up in the bottle’. So he must have been particularly frustrated that his average yields were down by 55% in 2019 and 70% in 2020. With minuscule allocations in the pipeline, it’s a good time to take a look at Standish’s 2017 and 2018 releases.

The Standish experience: Ahmed’s pick

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