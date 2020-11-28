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Hentley Farm: producer profile plus six wines tasted

From the outset, Hentley Farm’s Keith Hentschke was focused on making his Shiraz-focused winery not just iconic in South Australia’s Barossa Valley but globally. David Sly finds out how he did it…
David Sly

No expense has been spared. Keith Hentschke had very specific intentions when he decided to create his own wine brand. Its focus would be big-framed Barossa Shiraz from an ideally suited site, to best express the terroir that has made this South Australian region famous.

So, from the ground up, he developed Hentley Farm vineyard, winery and restaurant in the western Barossa. His ambition, from its outset, was to achieve iconic status.

Scroll down for David Sly’s tasting notes and scores on the latest releases from Hentley Farm

Hentschke (a different spelling to the Henschke family, makers of Hill of Grace) knew precisely what he wanted. Having graduated with distinction in agricultural science from South Australia’s reputed Roseworthy College (later adding an MBA), and then having a diverse wine career – from production executive at Orlando Wyndham (home of Jacob’s Creek) to managing vineyard management giant Fabal – Hentschke had the smarts and local knowledge to search prudently.

Hentley Farm: David Sly tastes the latest releases

The vintages of the wines recommended are not yet in the UK. For allocations and estimated prices, contact importer Carson Wines (www.carsonwines.com/)

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