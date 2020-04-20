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PREMIUM

Henschke releases 2015 Hill of Grace

The 58th vintage of Australia’s most famous single-vineyard Shiraz, plus three other luxury reds from this family estate
David Sly

This year would break hearts less stout than Stephen and Pru Henschke.

For prices and availability of these new releases, contact importers Liberty Wines in the UK (www.libertywines.co.uk) and Winebow Imports in the US (www.winebow.com).

Four new releases from Henschke

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