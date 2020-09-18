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PREMIUM

Grant Burge Wines: producer profile

There have naturally been changes since new ownership five years ago, but the chief winemaker of this popular Barossa brand tells David Sly that the wine style remains the same – only better.
David Sly

Five years have passed since Grant Burge sold his Barossa winery and brand, yet the current release of elite wines that carry his name has never looked stronger.

The crucial link in this continuing story is chief winemaker Craig Stansborough, who joined Grant Burge Wines in 1993 and has remained the driver of its wine style since 2006. His passion for the brand, and respect for the fruit-forward style that has made it globally popular, is unwavering.

Scroll down for David Sly’s tasting notes and scores on the latest releases from Grant Burge Wines

Grant Burge Wines: David Sly tastes the latest releases

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