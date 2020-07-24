{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer NjFkNzBhNDcwMGE1M2RkNzJhNTg0MmNkYWNkZjgyZTY5N2ViOGQ2NmYyZDI1YmZkYjFmNjQzZTQ2MDIxYTEyOA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Penfolds Collection 2020: Including 2016 Grange and £2,000 G4

Our exclusive preview tasting of the 18 wines in the Penfolds Collection 2020, ahead of the launch on 6 August
David Sly

This year’s elite Penfolds Collection release is crowned by the introduction of G4, blending four vintages of Grange. Just 2,500 bottles were made and will cost about £2,000 each.

Penfolds 2020 Collection: the first taste

You might also like…

Penfolds Grange 1951 sets auction record

First Taste: Penfolds Bin 111A Shiraz 2016

Wine Legend: Penfolds Bin 60A 1962

Latest Wine News