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Wines of the Year 2022: the top whites

The strength and depth of Italy and an incredible flight of Chardonnay were the highlights among the 46 white wines nominated in Decanter’s Wines of the Year 2022. Tina Gellie chatted to the three judges after the tasting to find out more.
Tina Gellie Tina Gellie

Italy dominated the white wine submissions in our 2022 Decanter Wines of the Year, with 15 of the 46 entries.

‘This is something that speaks very well of Italy,’ notes Pedro Ballesteros Torres MW. ‘How it answers our call when we want a white wine that’s something a little different but with a lot of personality.’

Scroll down for top whites in Decanter’s Wines of the Year 2022 tasting

Wines of the Year 2022: the top whites

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