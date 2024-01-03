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Eden Valley Riesling 2023: Vintage report and 15 wines to buy

Riesling is a flagship grape for South Australia's Eden Valley and 2023 was a stellar vintage. David Sly speaks to producers at a recent comparative tasting of their new releases and picks out 15 top wines to to drink now and cellar.
David Sly

Eden Valley winemakers will reflect on the 2023 Riesling vintage for two powerful reasons. First, its long and cool harvest, which guaranteed rich fruit that retained strong acidity. And second, the death of inspirational pioneer and Riesling master John Vickery.

Curiously, the influence of both factors had a bearing on the 2023 vintage, which became evident at a recent gathering of Eden Valley wine producers presenting a comparative tasting of their new-release Rieslings.

Scroll down for notes and scores of 15 Eden Valley Rieslings from the 2023 vintage

Eden Valley 2023 Riesling: 15 top wines to try

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