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Yalumba 175th anniversary: Museum Collection wines released 

Australia’s oldest family-owned winery celebrates its 175th anniversary this year, with the launch of its Museum Collection of stellar old vintages. David Sly looks at the evolution of the company’s winemaking philosophy and reports from a special tasting, with notes and scores of all the new releases.
David Sly

Yalumba winery was established in 1849 by Samuel Smith, whose success as a gold prospector bolstered his fledgling Barossa Valley property. At the time it stood out as a fiercely independent enterprise built on the endeavour of a strong-minded family that focused on steady growth.

Now, 175 years later, as the Hill-Smith family’s sixth generation is being introduced to the business, careful balance is maintained. One eye is focused respectfully on Yalumba’s history, while the other focuses on the future of a medium-sized wine company with ambitions to have its best wines regarded more seriously.

Scroll down to see tasting notes and scores from an exceptional celebratory tasting

Yalumba Museum Collection wines

Tasting notes for the new Museum Collection and a selection of older vintages tasted at the launch event.

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