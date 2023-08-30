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Riverland revival: Australia’s forward-thinking region

Long misunderstood and underrated, South Australia’s vast Riverland wine region is enjoying a renaissance thanks to its drought-resistant alternative varieties and old-vine plantings. Cassandra Charlick meets some key producers and recommends 15 exciting wines to buy.
Cassandra Charlick Cassandra Charlick

Once the domain of bulk wine and the workhorse of the Australian wine industry, the Riverland is the country’s largest GI (Geographical Indication) by tonnage, responsible for a third of the total annual crush.

While quantity is still viewed as a key marker in this South Australian region, 200km northeast of Adelaide, the quality of alternative grape varieties and old-vine plantings are turning heads, playing a key role in the increasing demand for Riverland fruit by boutique producers.

Scroll down for tasting notes and scores of 15 exciting Riverland wines

Rise of the Riverland: 15 top wines to try

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