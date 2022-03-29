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Henschke 2017 single-site Shiraz releases

Best known for Hill of Grace, arguably Australia’s finest single-vineyard Shiraz, the Henschke family have three other notable single-site Shiraz wines. On 4 May they will launch all four together for the first time, from the exceptional 2017 vintage. Sarah Ahmed was among the first to taste them.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Seventy years ago, Cyril Henschke created Mount Edelstone Shiraz, one of Australia’s first single-vineyard wines. Six years later, in 1958, the fourth-generation winemaker launched Hill of Grace. The now internationally famous wine firmly cemented his family’s – and Eden Valley’s – reputation for exceptional Shiraz.

Continuing the single-vineyard tradition, in 2001 Cyril’s son Stephen and his wife Prue released Hill of Roses Shiraz (a tiny plot of 28-year-old vines within the Hill of Grace vineyard), then The Wheelwright Shiraz in 2015.

To highlight differences in terroir and vine age, the couple are launching all four together for the first time on 4 May.

Scroll down for tasting notes and scores of the 2017 Henschke single-site Shiraz wines and Keyneton Euphonium

Henschke 2017 releases: single-site Syrahs and more

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