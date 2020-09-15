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Moorooduc Estate: producer profile

This family estate in Australia's cool-climate Mornington Peninsula was one of the first to realise the region's potential for Chardonnay and Pinot Noir. Sarah Ahmed discovers their love of flirting with 'dangerous' techniques and recommends 11 recent releases...
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Australia is known for flying winemakers and flying doctors. It also has a distinguished tradition of high-flying winemaker doctors: from early settlers Dr Christopher Penfold and Dr Henry Lindeman whose names live on in famous wine estates, to Margaret River’s modern pioneers, Drs Cullity (Vasse Felix), Cullen (Cullen) Pannell (Moss Wood) and others.

And Dr Richard McIntyre of Moorooduc Estate, who planted one of Mornington Peninsula’s earliest vineyards in 1983 and is today known for being at the forefront of wine technology.

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Pragmatism brought McIntyre to Victoria’s southernmost maritime region. Being within an hour’s drive of Melbourne allowed the avid collector of Australian wine to pursue (and self-finance) a desire to make wine, while still practising surgery.

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