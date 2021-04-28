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Giant Steps: producer profile and latest releases tasted

Giant Steps is one of the leading producers of cool-climate Pinot Noir and Chardonnay in Australia’s Yarra Valley. Winemaker Steve Flamsteed chats with Tina Gellie about some of the estate’s key vineyards and latest releases, and what he has planned for the future.
Tina Gellie Tina Gellie

Giant Steps founder Phil Sexton began his career as a brewmaster, first at Perth’s Swan Brewery, then co-founding both Matilda Bay and Little Creatures. The move into wine came through Devil’s Lair in Margaret River, which he founded in 1981.

After selling Devil’s Lair to Treasury Wine Estates in 1996, he arrived in Victoria’s Yarra Valley in 1997 ready for a new challenge. Buying land next to Yarra Yering and Coldstream Hills, he planted the Sexton Vineyard, and the first vintage of Giant Steps was released in 2001.

Scroll down for tasting notes of five new releases of Giant Steps Chardonnay and Pinot Noir

Giant Steps: tasting the latest releases of Chardonnay and Pinot Noir

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