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By Farr: revered Australian Pinot Noir and Chardonnay

The enigmatic Nick Farr, of Australia’s celebrated By Farr winery, is famously reluctant to entertain the wine media or submit samples for tasting. So we jumped at an opportunity to visit the family estate in Geelong to taste some of the country’s most sought-after Chardonnay and Pinot Noir.
Tom Kline Tom Kline

In a small pocket of the far southeastern corner of mainland Australia lies the Moorabool Valley, a lush, cool, undulating oasis etched into a barren, windswept plain about 20 minutes’ drive from the city of Geelong. Once part of the ocean floor, the region was uplifted some 20,000 years ago following millennia of volcanic disruption, resulting in a complex geology of limestone and basalt.

Today, when it comes to capturing this marginal terroir in a bottle, one name stands out: By Farr. Known for disruption of its own, this small-but-mighty producer’s success story is built upon decades of iconoclastic grit, unwavering integrity and fierce determination. ‘I’m never content,’ says Nick Farr, second-generation winemaker and current custodian. ‘I’m always striving for better in the vineyard.’

Scroll down for tasting notes and scores of eight By Farr wines

By Farr: revered Australian Pinot Noir and Chardonnay

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