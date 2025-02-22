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La dolce vita Down Under: 10 Australian wines made with Italian varieties

Why a range of Italian grape varieties are flourishing in the soils of Australia, and what the future holds for them.
Tom Kline Tom Kline

How long is a piece of string?’ quips Michael Dal Zotto of Dal Zotto Wines in Victoria’s King Valley wine region – a pithy yet fitting response to a big question: What’s the next big thing for Italian varieties in Australia? ‘I have a personal preference for Pinot Bianco,’ he adds, ‘but Fiano and Montepulciano are definitely appealing to the consumers we show them to.’

These are just a few of the Italian varieties flourishing in Australian vineyards – and ultimately in Australian wine glasses. To many outside the country, however, this evolution might come as a surprise.

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See notes and scores of 10 wines made with Italian grapes shining in Australia

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