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Barossa Shiraz 2022: Vintage report and top scoring wines

In a year of superb quality but small yields, the 2022 Shirazes offer a snapshot of evolving Barossa styles. David Sly assesses vintage conditions and recommends producers to watch, with scores and tasting notes of the top bottles.   
David Sly

Barossa Shiraz 2022 overall vintage Rating: 4/5

A strong vintage with fruit of superb quality despite small yields. Winter rains nourished the vines, but frost, hail and wind events affected bunch sizes and reduced yields. Summer was cooler than usual; grapes ripened slowly and steadily in ideal conditions. The longer ripening period produced more nuanced, complex flavour profiles.

If you think you know all about Barossa Shiraz, think again. The historic South Australian wine region leapt to international prominence in the 1990s for the sunny generosity and driving power of its old-vine Shiraz. But the 2022 vintage shows things are changing. Significantly.

Scroll down to see notes and scores for wines rated 94 and above

The 30 top-scoring 2022 Barossa Shiraz

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