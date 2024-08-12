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Ned Goodwin MW: In pursuit of regional identity in Australian Chardonnay

From the extreme expressions of the past to nuanced individuality, Ned Goodwin MW reflects on the changing style of Australian Chardonnay and recommends 12 bottles that demonstrate diverse regional character.
Ned Goodwin MW Ned Goodwin MW

Australian Chardonnay has come of age. Since the bumptious iterations swaddled in oak of the 1990s, via the anorexic prototypes of the mid-2000s, the idiom has moved away from liminal extremes, to one that nestles comfortably between tension and ebullient fruit, with increasingly clear regional demarcations.

While effete comparisons with Burgundy’s best were often buoyed by the parochial drumbeat of the Australian press, there has long been something about Australian Chardonnay that is distinctly, well, Australian.

Scroll down to see 12 expressive Australian Chardonnays 

Goodwin’s pick: 12 must-try regional Chardonnays

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