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First taste: Giant Steps 2022 single-vineyard Chardonnays and Pinot Noirs

Winemaker Melanie Chester chats with Sarah Ahmed about her first vintage at the helm of Giant Steps, the noted Pinot Noir and Chardonnay producer in Australia’s Yarra Valley, and shares the first taste of seven new single-vineyard releases.
Sarah Ahmed Sarah Ahmed

Melanie Chester cannot contain her excitement about the quality and purity of Giant Steps’ 2022 Pinot Noirs.

‘There’s nothing more delicious than young Pinot that has fruit flavour,’ she enthuses, as we taste her newly bottled single-vineyard wines from Victoria’s Yarra Valley as well as the Coal River Valley in Tasmania.

Scroll down for tasting notes and scores of seven new 2022 single-vineyard Chardonnay and Pinot Noirs from Giant Steps

First taste: Giant Steps 2022 single-vineyard Chardonnays and Pinot Noirs

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