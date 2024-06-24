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PREMIUM

Collector’s Guide: Tuscany

Stellar recent vintages, relative value and the rapid rise of certain top names on the secondary market are just some of the reasons why Tuscany is a fascinating wine region for collectors.
Chris Mercer Chris Mercer

Highly rated recent releases from Brunello di Montalcino and Chianti Classico to coastal Bolgheri and the understated Toscana IGT denominations have underlined why Tuscany is considered a treasure trove for collectors at many levels.

Top Super Tuscans have also risen to greater prominence on the secondary market, despite fine wine prices and trading in general going off the boil in the past 12 to 18 months.

This introductory fine wine market guide focuses on Tuscan red wines. It aims to give collectors information on some of the key names and developments by synthesising exclusive recent reports for Decanter Premium, as well as market data.

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