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Cabernet vs Cabernet: Italy’s tale of two French grapes

From their beginnings in Italy 150 years ago, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc have become central components of some of the country's most important and recognisable red wines. Isobel Salamon investigates how Italian winemakers are managing these noble varieties in the face of contemporary issues such as climate change and changing tastes.
Isobel Salamon Isobel Salamon

Italy might be renowned for its ancient varieties, but two noble French interlopers, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc, now contribute to some of Italy’s most prestigious wines, telling a fascinating story of adaptation and evolving identity.

The pair, commonly referred to simply as ‘Cabernet’ in blends, has become a hot topic in Italian wine circles.

Recent decades have shown clear shifts in preference – Cabernet Sauvignon dominated the 2000s, while Cabernet Franc rose to prominence in the 2010s with consumers favouring its vibrancy, acidity, and floral characteristics.

Scroll down for eight examples of exceptional Italian Cabernet

Eight exceptional Italian Cabernets

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