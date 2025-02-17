{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer M2NhMDRmNTQ3NDZlMDE2NTkwZmE5NDJiMzNjOThmMjMzYWY4ZTU1MjI5MDc5NjJlYjdlMTMwY2IzMzA4Yzc3Mg","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The heroic winemakers of Isola del Giglio

Layne Randolph visits Giglio island off the Tuscan coast where, buffeted by winds and under the unyielding sun, Ansonica vines hanging on to steep, rocky outcrops are being reimagined by a new influx of winemakers.
Layne Randolph Layne Randolph

Giglio Island, just 11 miles off the Tuscan coast, has a winemaking history as enduring as its ancient stone terraces, some of which are believed to date back to the Stone Age.

Its prominence continued through Etruscan and Roman times, and even Florence’s Medici family championed the island’s Ansonica wine.

Today, that legacy is kept alive by a group of fiercely dedicated winemakers who continue growing Ansonica despite gruelling conditions – what the Italians call ‘viticultura eroica‘, or heroic viticulture.

See below for six heroic wines from Giglio

Giglio island’s wines: Six to try

Related articles

The lesser-known Tuscany: 12 hidden gems to discover

Restaurants by the sea in Italy: 10 to try

Brunello di Montalcino 2020: Vintage report and 20 top picks

Latest Wine News