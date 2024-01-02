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The lesser-known Tuscany: 12 hidden gems to discover

There’s so much more besides the big-hitting names to discover in beautiful Tuscany. Decanter’s Regional Editor for Italy goes in search of some hidden gems.
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Whether you’re relaxing at an agriturismo surrounded by vines, discovering coastal jewels such as Livorno or the island of Elba, or admiring the Renaissance art and architecture in Florence or Siena, there’s always something new to discover when visiting Tuscany.

The region in Italy’s central west is an oenological, as well as a cultural, powerhouse and is equal to Piedmont for having the most DOCs (41), also boasting an impressive 11 DOCGs and six IGTs.

But perhaps due to the volumes of wine produced here – 2.4m hl in 2022 (Istat, 2023) – as well as increasing domestic and international competition on the shelves, many wines, even entire denominations, fly under the radar of the typical consumer.

Scroll down to see tasting notes and scores for 12 lesser-known Tuscan wines to discover

The other Tuscany: Button’s pick of wines to discover

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