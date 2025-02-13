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Luce exclusive: 30 vintages of an under-the-radar Super Tuscan

To mark the 30th anniversary – and on-going evolution – of Italian fine wine Luce, Michaela Morris heads to Tuscany to speak with Lamberto Frescobaldi and taste every vintage of this Super Tuscan from youngest to oldest in a Decanter exclusive.
Michaela Morris Michaela Morris

Launched in 1997 with the simultaneous release of 1993 and 1994, this Super Tuscan was born as a collaboration between two formidable wine families: Robert Mondavi brought California’s modern sheen to Frescobaldi’s rustic Tuscan charms.

Over the years, Luce has garnered high praise for its opulence and power.

To chart its history, I sat down with 30th generation and company president, Lamberto Frescobaldi for an exclusive interview with Decanter and a vertical tasting of all 30 vintages.

Scroll down for notes and scores on all 30 vintages of Luce

Luce: 30 years of progress

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