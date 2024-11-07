{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Yjc3Y2U1NTFjN2FiNzY2ZmQyOThlODI4MDFlZWY0MzMyN2I3MWYwNzcyODViY2FmMGM4M2NhNzU0M2M1YTEzNQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

In the cellars of Tedeschi: Tasting back in time

James Button tastes Amarone spanning the 1970s to the current era, from the family-run Tedeschi winery, to see how this super-charged Valpolicella ages.
James Button James Button

Amarone is one of those wines which evokes different feelings in different people. Some may recall enjoying the rich, curranty fruit and warming alcohol in their favourite chair on a winter’s night. A vino da meditazione which needs no accompaniment.

Others may find that it’s a food-friendly wine perfect for drinking with roast lamb or seasonal game, and some enjoy the prestige of pouring Amarone for treasured guests.

But, equally, there’s another group of wine drinkers which is turned off by Amarone’s high alcohol and boisterous reputation.

And while an increasing number of winemakers are today dialling down Amarone’s excesses to make a more drinkable – dare I say elegant – red to appeal to modern sensibilities, debates in wine circles continue to rage about whether Amarone can stand up to long ageing, or whether it should in fact be drunk in its youth.

Scroll down to see notes and scores from an exploration of Tedeschi

Amarone through the decades

Related articles

Expert’s Choice: Valpolicella

Amarone for Christmas: 30 great bottles to try

The elegance of Bertani: From ‘cru’ Valpolicella to legendary Amarone

Latest Wine News