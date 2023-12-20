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Amarone for Christmas: 30 great bottles to try

‘The undeniable feel-good factor with Amarone makes it a top pick for Christmas,’ says Michael Garner.
Michael Garner Michael Garner

Though Amarone may be easy to like, how to get the best from a bottle is not always quite so straightforward. Two major reasons behind its inexorable rise in popularity – a high alcohol content and its inherent sense of sweetness – can make the wine difficult to match with food.

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Michael Garner’s 30 Amarone for Christmas

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