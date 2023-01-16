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Bertani Amarone della Valpolicella Classico: a 43 vintage vertical

Aldo Fiordelli embarked on a historical tasting of Bertani's Amarone Classico during a huge 43-vintage vertical dating all the way back to 1958.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

There are few wineries in Italy capable of arranging a vertical tasting dating back 60 years.

The Bertani estate in Valpolicella, however, can do this and more – not only pouring 43 different vintages to demonstrate the history of their Amarone, but also releasing most of them to the market.

The initiative, carrying the name ‘Library’, was presented at the historic winery of the estate at the end of September 2022 in Grezzana. Along with the vertical tasting, a photographic book was debuted written by Nick Jackson MW that gives a brief history of the Bertani estate, the vineyards used to produce Amarone Classico, the typical house style, and a detailed report of all vintages – most of which are available in the UK via Enotria.

Bertani Amarone della Valpolicella Classico vertical: top scorers

See Aldo’s notes & scores for all 43 vintages

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