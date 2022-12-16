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Masi producer profile plus 17 wines tasted

It has been said that Sandro Boscaini is to Amarone what Angelo Gaja is to Barbaresco and Antinori to Chianti. 'Few would contest the assertion,' says Richard Baudains in his profile of Veneto producer, Masi. Read more below and see his tasting notes and scores for 17 wines dating back to 1958.
Richard Baudains Richard Baudains

The Italians always like to begin a story from the beginning. This one begins in the year 1772, when Giobatta Boscaini entered into a contract with a certain Bonaldi for the lease of vineyards in the Vaio (‘valley’) dei Masi; vineyards which the Boscaini family later acquired through marriage and which they have owned ever since. It was the prologue to a story spanning 250 years and six generations of uninterrupted winemaking.

Scroll down to see tasting notes and scores for 17 Masi wines

Jump forward exactly 100 years and the modern story starts when, in 1882, Paolo Boscaini founded the firm of Paolo Bosciani & Figli. His son, Guido developed the business, planting new vineyards and increasing production, selling his wines in barrel to merchants who would stay as guests at the family home while they selected their wines.

A taste of Masi: 17 wines rated

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