{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MjZhNjVlNjhhMzA0MjViN2U5ZmM5NjMyYWIxYTc4ZGJiMDc2YmM3NzRhZGRiODAyYzQ0OWJmNTIwODJmZGY1OQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Roagna: Producer profile & 11 wines tasted

Aldo Fiordelli visits the cellar of Roagna, 'one of the best examples of post-modern winemaking in the Langhe' and tastes several new releases including two 100-point wines.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

An old, worn wooden stool appears from the darkness of the cellar, upon which Luca Roagna arranges a perfectly rinsed pair of Zalto Burgundy glasses, a corkscrew and a glass spittoon. Then he walks through the tunnels of the cellar in search of the latest vintages of his prestigious crus, yet to be released: the 2016 and the 2006 Riserva; an outstanding combination.

Scroll down to see tasting notes and scores for 11 new Roagna releases

No label, no capsule, no DOCG strip. Not yet at least. Only the corks marked with the vintage and the vineyard name allow us to identify the wines, illuminated by a spotlight which makes the old stool appear as if an altar.

This is the austere, respectful, passionate and consistent style of Roagna, a family estate of rural origins now in its fourth generation with Luca at the helm, preceded by his father Alfredo, and his father before him, Giovanni, and dating back to Vincenzo and Rosa who at the end of the last century were among the first ever to produce Barbaresco.

Roagna new releases tasted and rated:

Related content

Barolo in depth: Castiglione Falletto plus 10 wines worth seeking out

Barolo 2018 vintage report plus top-scoring wines

Borgogno’s makeover: A decade of change

Latest Wine News