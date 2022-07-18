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Barolo 2018 vintage report plus top-scoring wines

Aldo Fiordelli picks out 110 wines based on his tastings of the new 2018 Barolo vintage presenting a mix of top scorers, solid performers and great-value bottles.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

The Barolo 2018 vintage has produced some delicious, open-knit and approachable wines due to moderate acidity and ripe tannins, as well as good complexity displayed in the top examples. But mostly, it’s just very tasty!

Is it a great vintage? Probably not, but only because the ageing potential is supposedly shorter.

Aldo’s top Barolo 2018 recommendations

Wines tasted in February 2022 in Alba at the annual Nebbiolo Prima event, the vintage preview organised by Consorzio Albeisa

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