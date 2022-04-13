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The new Super-Italians: 12 essential, new-wave Italian wines

This is the very best in modern Italian winemaking. New ideas, new enthusiasm and new styles. Our experts pick 12 excellent wines to showcase the renaissance.
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Today, the wine landscape of Italy is reaping the benefits of change. A new generation of winemakers are bringing energy and innovation to complement the knowledge and experience of their forebears.

So we thought it was time to highlight this reinvigorated Italy. Loosely inspired by the SuperTuscans – those wines that side-stepped Tuscan traditions and regulations five decades ago to forge a new path for quality-minded producers – our concept of the ‘new Super-Italian’ is to group together wines from across Italy that merit attention for their forward-looking, even groundbreaking philosophies.

These new Super-Italians are not only excellent wines in their own right, they represent the best that the future of Italian winemaking has to offer.

Scroll down to see our experts’ tasting notes and scores for 12 fantastic ‘Super-Italian’ wines

We asked four of our Italy experts to nominate three wines each from their respective regions of speciality. And the wines they chose certainly reflect the new, progressive Italy.

See tasting notes and scores for 12 top Super-Italian wines:

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