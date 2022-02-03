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Barolo and Brunello vintages to drink now

Patience is most certainly a virtue when it comes to pulling the cork on back vintages of prime Piedmont and Tuscan flagship reds quietly gathering dust in your cellar. But if you can’t wait any longer, Michaela Morris highlights the best vintages to open and enjoy right now.
Michaela Morris Michaela Morris

When it comes to Italian wine, Barolo and Brunello di Montalcino are two of the most likely candidates for cellaring. Their respective grape varieties, Nebbiolo and Sangiovese, are undoubtedly the country’s noblest and, in their most prestigious denominations, there is no question of their pedigree for long and beneficial ageing.

In decades past, both typically took years to come round in the bottle, but modern-day production can result in more immediately accessible wines.

Some producers point to the warming climate and greater resulting ripeness. Evolution in winemaking also plays a part. Crucially though, Barolo and Brunello haven’t lost their ability to transform slowly over the years as they rest, especially in great vintages.

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