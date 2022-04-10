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Borgogno’s makeover: A decade of change

Borgogno's makeover began in the early 2010s under young winemaker and manager, Andrea Farinetti, yielding a fresh yet sympathetic perspective on its traditional winemaking philosophy...
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Borgogno, one of Piedmont’s oldest wineries, boasts a proud history. The estate was founded in 1761, and it was a Borgogno wine that was served at the official dinner to celebrate the unification of Italy a century later, in 1861.

Cesare Borgogno was a key character in the estate’s story. He took control of the winery in 1920 and, by the time of his death in 1968, Borgogno’s wines were exported around the world.

The estate’s reputation, founded upon long cellaring, is something that Cesare instigated, holding back half of the annual production of Barolo for extended ageing of at least 20 years. A direct consequence of his programme is that Borgogno claims the largest library collection of Barolo in the region.

Cesare left the estate to his niece, Ida Boschis, who ran Borgogno with her husband, Franco before passing it to her two sons, Cesare and Giorgio.

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A taste of Borgogno: six wines going back to 1978

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