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Renato Ratti: producer profile & Rocche dell’Annunziata mini-vertical

'What I want is the same wine that my father used to make thirty years ago with a totally different climate,’ Pietro Ratti said when Tom Hyland visited the La Morra property...
Tom Hyland Tom Hyland

Over the last three decades, Pietro Ratti has witnessed many changes in Barolo, which leads to a question – according to Ratti, are the Barolos of today better than the ones produced back in the 1980s and 90s? ‘Are we better than 30 or 40 years ago? No just different,’ he responds. ‘People are different, wines are different.’

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Pietro, the son of legendary Renato Ratti, has been at the helm of the family estate since 1988, when his father suddenly passed away.

The elder Ratti, who made his first Barolo from his own vineyards in the Annunziata zone of the La Morra district in 1965, achieved legendary status among local producers both for his research (his map from the 1970s, ranking the finest vineyards in the Barolo zone, is still considered one of the most important reference works for the area’s wines) as well as his single-vineyard offerings of Barolo from Rocche dell’Annunziata and Conca, both situated in Annunziata near the winery.

Tasting 10 Renato Ratti wines

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