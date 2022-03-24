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Barolo in depth: Serralunga plus 10 wines worth seeking out

Many of Barolo's most esteemed producers own vineyards in Serralunga. Michaela Morris investigates what makes the village such a magnet and unearths some of its top wines in the process.
Mark O'Halleron Mark O'Halleron

In Barolo’s tradition of blending from different zones, Serralunga d’Alba is prized for providing tannic backbone. It has a reputation for stern and muscular wines yet, as commanding as they can be, they are not without finesse.

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Lay of the Land

The township stretches out over Barolo’s easternmost ridge, running approximately two-thirds the length of the denomination. In its northern reaches, Serralunga borders Castiglione Falletto to the west and Diano d’Alba to the east. Making its way south, it looks across to Monforte d’Alba in the west.

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