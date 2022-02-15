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Exploring Monferrato plus six wines worth seeking out

Boasting a huge number of different, variety-focused denominations, Monferrato’s wines celebrate the region’s many indigenous grapes – including, but not limited to, Barbera.
Michaela Morris Michaela Morris

The wine region of Monferrato expands across the provinces of Asti and Alessandria in southern Piedmont. It lies to the east of Cuneo, where Barolo and Barbaresco are located. But before heading directly to those hallowed hills, it’s worth stopping in Monferrato to explore its wines.

Monferrato embraces a dizzying number of overlapping denominations and is home to many of Italy’s fascinating native varieties.

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Leading the way is Barbera. Widely spread throughout Italy, Barbera is thought to have its origins in Monferrato – and the region certainly boasts some of its finest specimens. This sunloving grape is given plenty of opportunity to shine as it typically occupies the best sites, whereas in neighbouring Langhe these are reserved for Nebbiolo.

Morris selects: six Monferrato red wines to explore

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