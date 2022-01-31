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A guide to Chianti Classico’s new sub-zones

Chianti Classico wines will soon be able to show one of 11 new sub-zone names on their labels, although you won’t find them on shelves for a while yet. Emily O'Hare takes us on a tour of the new sub-zones, with a selection of wines to try.
Emily O'Hare Emily O'Hare

Following much debate over several years, in the summer of 2021 the Chianti Classico consorzio approved a new sub-zone classification, the proposal having been to allow 11 Unità Geografiche Aggiuntive (UGAs: ‘additional geographical units’) in Chianti Classico to add the name of their commune or township to the front label of their Gran Selezione wines (in the coming years this will extend to the Riserva and annata-level wines).

The approval of this law change, said to be by a ‘very large majority’ of the governing consorzio’s members, has encouraged producers in those sub-zones to gather together to form their own member associations, in order to unify, define and promote their own zone.

Chianti Classico is the historic centre of Chianti production, spanning some 70,000ha of territory between the Tuscan cities of Florence and Siena, 10% of which is planted to vines. Sangiovese dominates here, as it has to make up at least 80% of the blend for all Chianti Classico wines.

Scroll down to see tasting notes and scores for eight top wines from Chianti Classico’s new sub-zones

Wines to try from Chianti Classico’s new sub-zones:

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