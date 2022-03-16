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Barolo in depth: Castiglione Falletto plus 10 wines worth seeking out

Michaela Morris heads to Barolo's epicentre, Castiglione Falletto, to discover the secrets behind this famous commune. What she finds is a diverse patchwork of crus, some famous names and their fantastic wines.
Michaela Morris Michaela Morris

The commune of Castiglione Falletto is often described as the heart of Barolo. Encircled by the region’s other ten townships, it is one of just three that sits completely within the denomination’s confines.

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The Barolo zone is essentially made up of three parallel ridges which run north to south with vines cascading down on either side. Castiglione Falletto is located on the central crest which ascends in the north from 210m extending southward to where it meets Monforte d’Alba. To the west it borders La Morra and to the east, Serralunga d’Alba.

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