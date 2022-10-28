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Vega Sicilia Único: anniversary vertical tasting of 40 vintages

A recent tasting celebrated Vega Sicilia’s Único, one of the world's most iconic wines. Sarah Jane Evans MW reports from the unique event, where 40 wines stretching back over six decades were all served in magnum.
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Vega Sicilia lies behind the trees at the eastern end of Ribera del Duero’s Golden Mile along the river Duero. It’s just within the Ribera del Duero DO, naturally enough since when the DO was created it could not afford to omit its oldest and most famous bodega.

The DO was created in 1982, with a handful of wineries; today there are more than 300. On 15 April in the same year David Alvarez agreed the purchase of Vega Sicilia. His son Pablo, a young lawyer, became general manager in 1985.

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