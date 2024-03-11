{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Mzk4MDhkZDk5YzQ5ODkzNDVlZjIyMDgyMTE3MDEyOGQxMGFiZjI0ZmE5OTBlZjVkNzE5N2RjZDJhYmMyZTMxZQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The elegance of Bertani: From ‘cru’ Valpolicella to legendary Amarone

A sold-out audience at Decanter’s Italy Experience in London last month had the opportunity to taste the wines and learn the history of legendary Amarone estate Bertani, with Andrea Lonardi MW, chief of winemaking and COO of the Angelini Wine & Estates group, and Michelle Cherutti-Kowal MW, a Decanter World Wine Awards Regional Chair specalising in Italian wine.
Michelle Cherutti-Kowal MW

‘If you like off-dry, rich Amarones you are in the wrong place but if you like dry, terroir driven Amarones you are in the right place,’ stated Andrea Lonardi MW drily.

From its foundation in Valpolicella in 1857 by brothers, Gaetano and Giovan Battista Bertani, the Valpolicella estate has followed a different path. The inspiration? Burgundy, where Gaetano spent time in the 1850s training under Jules Guyot.

Scroll down to see tasting notes and scores for the eight wines in the Bertani masterclass

The Bertani masterclass: Elegance in eight wines:

Related articles

Bertani Amarone della Valpolicella Classico: a 43 vintage vertical

Amarone 2017: Vintage report

Amarone for Christmas: 30 great bottles to try

Latest Wine News