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The rich history of California’s Louis M. Martini including a vertical tasting

Italian immigrant Louis M. Martini was a visionary who helped create the climate for the revival of winemaking in the Napa and Sonoma Valleys after Prohibition. Charles Curtis MW takes a look at the iconic producer's history through a deep vertical tasting.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

‘I don’t put much stock in these wines you buy and wait 20 years to drink. I don’t buy them to wait 20 years; I buy them to drink now.’ This quote from Louis P. Martini appeared in Robert Benson’s 1977 book Great Winemakers of California.

Louis P. would have been bemused and perhaps proud to know that I discovered this quote after drinking some of the wines he had made not 20 but nearly 60 years after bottling.

Scroll down to see tasting notes and scores from a Louis M. Martini vertical tasting

Louis M Martini: A vertical from the classic California producer

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